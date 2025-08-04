إيران تحذر: أي محاولة لاستغلال ممر زنغزور ستواجه برد قاس

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال ولايتي: "مرة أخرى، تثير بعض الحكومات المتصنعة، والتي لا تبالي بمصالحها أو بمصالح المنطقة، قضية ممر زنغزور، وتطرق كل باب لتحقيق أهدافها غير المشروعة في جنوب القوقاز"، مضيفاً: "أحذر بأن أي حكومة، سواء من داخل المنطقة أو خارجها، تسعى لتكرار التجربة السابقة، ستواجه بردّ قوي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يأتي هذا التصعيد الإيراني عقب تجدد الجدل الإقليمي حول مشروع "ممر زنغزور"، وذلك بعد نحو 40 يوماً من إعلان طهران إفشاله. وقد عاد الملف إلى الواجهة عقب إعلان السفير الأمريكي لدى أنقرة، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، عن مقترح جديد تدعمه واشنطن، ينص على أن تتولى شركة لوجستية أمريكية خاصة إدارة الممر.

وفي تطور لافت، كشف موقع “Periodista Digital” عن توقيع مذكرة تفاهم سرية بين أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة بشأن إنشاء ممر جديد تحت اسم "ترامب"، يمتد على مسافة 42 كيلومتراً عبر محافظة سيونيك جنوب أرمينيا. وبحسب الوثيقة المسربة، فإن أرمينيا تحتفظ بالسيادة على الأراضي، فيما تتولى الشركة الأمريكية تشغيل الممر بترخيص رسمي.

أذربيجان تصرّ على تنفيذ المشروع لربط أراضيها بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، مروراً بسيونيك، بينما ترفض أرمينيا الصيغة المقترحة، مع تأكيدها على استعدادها لفتح طريق يربط أذربيجان بنخجوان، شرط أن يبقى تحت السيادة الأرمينية الكاملة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أغسطس 2024، دعم موسكو لتوقيع معاهدة سلام شاملة بين أرمينيا وأذربيجان، تتضمن إعادة فتح خطوط النقل والاتصال عبر إقليم سيونيك.

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