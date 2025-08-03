إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع" برئاسة رئيس الجمهورية لتعزيز القدرات العسكرية
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في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية الدفاعية، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصادقة المجلس على تأسيس "مجلس الدفاع"، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني.
وافادت امانة المجلس الأعلى للأمن القومي، ان مجلس الدفاع يتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي.
ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع، ويضم قادة القوات المسلحة، ورؤساء السلطات الثلاث، وبعض الوزارات ذات الصلة.