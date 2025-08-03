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سياسة ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٥ - ٢٢:٤٤:٢٣

إيران تعلن تأسيس "مجلس الدفاع" برئاسة رئيس الجمهورية لتعزيز القدرات العسكرية

في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية الدفاعية، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصادقة المجلس على تأسيس "مجلس الدفاع"، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني.