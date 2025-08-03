بزشكيان من إسلام آباد: فصل جديد من العلاقات الاستراتيجية بين إيران وباكستان قد بدأ

وفي تدوينة على حسابه الرسمي في منصة "X" (تويتر سابقًا)، قال بزشكيان: "في أول زيارة لي إلى باكستان، لقيت استقبالًا حارًا من كبار المسؤولين، وأعرب عن امتناني للرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، وباقي الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في البلاد".

لقاءات رفيعة المستوى ومباحثات استراتيجية

زار بزشكيان خلال جولته التي استمرت يومين ضريح الشاعر والمفكر الباكستاني محمد إقبال اللاهوري في مدينة لاهور، قبل أن يُستقبل رسميًا في العاصمة إسلام آباد من قبل رئيس الوزراء شهباز شريف.

وخلال محادثاتهما الثنائية، التي حضرها وفدان رفيعا المستوى من البلدين، شدد الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أعلى.

اتفاق على رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الملحوظ في المحادثات الاقتصادية، مؤكدين عزمهما المشترك على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3 مليارات دولار حاليًا إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب.

إدانة باكستان للعدوان الإسرائيلي وتأكيد على دعم إيران

من جهته، أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشدة العدوان الإسرائيلي "غير المبرر" على الأراضي الإيرانية، مشيدًا بثبات ووحدة الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا. كما هنأ عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين إيران على "الانتصار في مواجهة العدوان الإسرائيلي الظالم".

توقيع 12 وثيقة تعاون في مختلف المجالات

وقد شهدت الزيارة توقيع 12 اتفاقية تعاون بين إيران وباكستان، بحضور الرئيس بزشكيان ورئيس الوزراء شهباز شريف، شملت مجالات: العلوم والتكنولوجيا، النقل والترانزيت، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، والسياحة.

تنسيق في ملفات إقليمية حساسة

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في قطاع غزة والشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف لمواجهة تداعيات العدوان الصهيوني المستمر.

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