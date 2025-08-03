الرئيس بزشكيان يعود إلى طهران في ختام زيارته لباكستان

وكان الرئيس بزشكيان قد أجرى خلال الزيارة التي استغرقت يومين، محادثات مع رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ورئيس الجمهورية محمد آصف زرداري ووزير الخارجية محمد اسحاق دار ورئيس مجلس الشيوخ يوسف رضا جيلاني ورئيس المجلس الوطني سردار اياز صادق.

وفي مستهل الزيارة ، قام الرئيس بزشكيان بزيارة ضريح العلامة محمد إقبال لاهوري، الشاعر الباكستاني الشهير الناطق بالفارسية، في لاهور، عاصمة البنجاب، ومن ثم تم استقباله رسمياً في اسلام آباد من قبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وبعد المحادثات التي جرت بين الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى، شاركا في مؤتمر صحفي مشترك ومن ثم حضرا أيضاً مؤتمراً تجارياً واقتصادياً مهماً بين البلدين.

وأعرب بزشكيان وشهباز شريف عن ارتياحهما للتقدم المحرز في المحادثات التجارية الأخيرة بين طهران وإسلام آباد، وأكدا رؤيتهما المشتركة لزيادة حجم التجارة من 3 مليارات دولار حاليًا إلى 10 مليارات دولار مستهدفة في المستقبل القريب.

وفي لقاء مع نظيره الإيراني، أدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران، وأشاد بشجاعة ووحدة الشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

كما هنأ مسؤولون باكستانيون آخرون الحكومة والشعب الإيراني على انتصار إيران في الحرب الظالمة التي شنها الكيان الإسرائيلي على إيران.

وخلال الزيارة، أجرى الجانبان محادثات تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والتآزر في المجالين الأمني والسياسي.

كما كان تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في غزة والشرق الأوسط، وعواقب عدوان الكيان الصهيوني، جزءًا من جدول أعمال هذه المحادثات.

ووقّع كبار المسؤولين في إيران وباكستان، بحضور الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ، 12 وثيقة للتعاون في مجالات متعددة تشمل العلوم والتكنولوجيا، النقل والترانزيت، الاقتصاد والتجارة، السياحة والزراعة.

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