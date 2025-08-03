الرئيس بزشكيان: نشكر باكستان على دعمها لإيران خلال حرب الـ12 يوماً

وقال الرئيس مسعود بزشكيان، بعد توقيع 12 اتفاقية تعاون مع المسؤولين الباكستانيين: يسعدني أن أكون موجودًا في وطني الثاني، باكستان العزيزة. وأود أن أعرب عن امتناني للحكومة الموقرة وأخي الموقر، السيد شهباز شريف، على الاستضافة الكريمة.

وأضاف: إن مواقف الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والحركات وعلماء الشعب الباكستاني العزيز في الدفاع عن جمهورية إيران الإسلامية ودعمها خلال العدوان الإرهابي الذي استمر 12 يومًا من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة كانت مُشجعة للغاية.

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