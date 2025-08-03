ايران وباكستان توقعان 12 وثيقة تعاون ثنائية في مجالات مختلفة

وفي إطار البرنامج الرسمي لزيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى باكستان، وقّع كبار المسؤولين من البلدين ظهر اليوم الأحد 12 مرداد، وبعد عقد اجتماع مشترك، 12 وثيقة تعاون في مجالات مختلفة، بهدف تسهيل وتمهيد طريق تنمية التعاون الثنائي.

وتشمل هذه الوثائق محاور عدة منها: السياحة، الزراعة، التعاون القضائي والقانوني، الصناعة، العلوم والتكنولوجيا، النقل والترانزيت، التراث الثقافي، والتعاون التجاري والاقتصادي.

وستوفر الوثائق الموقعة إطارا لتسهيل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية، وتعزيز التفاعلات بين الشعبين، وتعزيز التآزر الإقليمي بين البلدين.

والجدير ذكره، ان مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، اقيمت اليوم من قبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قصر رئاسة الوزراء، وتم فيما بعد غرس "شجرة الصداقة" بين إيران وباكستان من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وفي وقت سابق ، صرح السفير الايراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، لمراسل إرنا أنه من المقرر توقيع عدة وثائق تعاون خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى إسلام‌آباد في مجالات التجارة الحرة، النقل، التعاون الحدودي، السياحة والثقافة.

وجاءت الزيارة الرسمية للرئيس الايراني تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني ، ويرافقه في هذه الزيارة وزراء الصناعة والمناجم والتجارة، الخارجية، الدفاع، الطرق والتنمية العمرانية، ومحافظ سيستان وبلوشستان.

كما تُعدّ هذه الزيارة الرسمية الى باكستان محطة مفصلية في العلاقات التاريخية بين طهران وإسلام آباد. وتأتي هذه الزيارة في وقت تقترب فيه الدولتان من الذكرى الثامنة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما؛ وهي علاقات بدأت بالاعتراف المتبادل وتجاوزت حتى الآن العديد من المنعطفات والتقلبات.

هذا، وسيجري قادة البلدين محادثات تهدف إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والتكامل في المجالات الأمنية والسياسية. كما ستشمل المحادثات تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، بما في ذلك أوضاع غزة، وغرب اسيا، وتداعيات عدوان الكيان الصهيوني. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التخطيط لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وباكستان في طهران.

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