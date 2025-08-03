قائد الجيش الإيراني: قدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة جاهزة ويجب ألا نستهين بالعدو
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أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية، مشددًا على أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة للجمهورية الإسلامية لا تزال في أعلى درجات الاستعداد العملياتي.
وقال اللواء موسوي إن "العدو تلقى ضربات قاسية خلال المواجهة غير المتكافئة في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا، حيث تمكّنت قواتنا من إحباط أهدافه ومنعه من تحقيق أي إنجاز استراتيجي".
وأضاف: "لا ينبغي أن نغفل عن العدو، ولا يجوز اعتبار تهديداته منتهية. فالمواجهة مع العدو تتطلب يقظة دائمة واستعدادًا مستمرًا".
وأشار إلى أن "الجاهزية الدفاعية والصاروخية للجمهورية الإسلامية ليست مجرد شعارات، بل هي قوة رادعة أثبتت فاعليتها في الميدان".