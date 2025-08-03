قائد الجيش الإيراني: قدراتنا الصاروخية وطائراتنا المسيرة جاهزة ويجب ألا نستهين بالعدو

وقال اللواء موسوي إن "العدو تلقى ضربات قاسية خلال المواجهة غير المتكافئة في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا، حيث تمكّنت قواتنا من إحباط أهدافه ومنعه من تحقيق أي إنجاز استراتيجي".

وأضاف: "لا ينبغي أن نغفل عن العدو، ولا يجوز اعتبار تهديداته منتهية. فالمواجهة مع العدو تتطلب يقظة دائمة واستعدادًا مستمرًا".

وأشار إلى أن "الجاهزية الدفاعية والصاروخية للجمهورية الإسلامية ليست مجرد شعارات، بل هي قوة رادعة أثبتت فاعليتها في الميدان".

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