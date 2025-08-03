الرئيس بزشكيان يلتقي وزير الخارجية الباكستاني في إسلام آباد

ورحب إسحاق دار بالرئيس الإيراني والوفد المرافق له، معربًا عن سعادة الشعب والحكومة في باكستان بهذه الزيارة المهمة، التي تُعدّ خطوة بارزة نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر مستجدات العلاقات بين طهران وإسلام آباد، إضافة إلى استمرار المشاورات بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن ارتياحه لزيارة الرئيس بزشكيان إلى مدينة لاهور، واهتمامه بالمعالم التاريخية والثقافية فيها.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني، برفقة وزير الخارجية الباكستاني، إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث سيتم استقباله رسميًا من قبل رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف.

وسيتضمن برنامج الزيارة في يومها الثاني مراسم حرس الشرف، والتعرف على أعضاء الوفدين، وزراعة "شجرة الصداقة"، إضافة إلى إجراء محادثات رسمية بين رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس وزراء باكستان.

كما سيشهد قصر رئاسة الوزراء مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون، يليها مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني بحضور وسائل الإعلام.

يُذكر أن الرئيس مسعود بزشكيان كان قد وصل أمس السبت إلى إسلام آباد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني في مطار العاصمة.

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