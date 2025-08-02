إيران: الحوار مع الترويكا الأوروبية مستمر في ظل تعقيدات متزايدة

وشددت مهاجراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن في يوم من الأيام ضد الحوار، بل تعتبره وسيلة طبيعية لمعالجة الخلافات وتوضيح المواقف، إلا أن ما يُطرح حاليًا لا يرقى إلى مستوى التفاوض على اتفاق جديد.

ويأتي استمرار هذه المشاورات بعد فترة من التوقف، نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك العدوان الصهيوني، الذي ألقى بظلاله على المسار التفاوضي.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات سابقة، تأكيد بلاده على تمسكها بحقها المشروع في امتلاك برنامج نووي سلمي، مشددًا على أن إيران لن تتنازل عن حقها في التخصيب تحت أي ظرف.

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