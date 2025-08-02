وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الباكستاني

أكد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام‌آباد، مع التركيز على توسيع التعاون من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي.

كما تباحث "عراقجي" و"إسحاق دار" حول سبل تعزيز التفاعل الثنائي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

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