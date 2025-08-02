وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الباكستاني
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التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" اليوم السبت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلامآباد.
أكد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين طهران وإسلامآباد، مع التركيز على توسيع التعاون من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي.
كما تباحث "عراقجي" و"إسحاق دار" حول سبل تعزيز التفاعل الثنائي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.