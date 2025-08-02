الخارجية الإيرانية: شائعات إغلاق السفارات في طهران أكاذيب صهيونية لزعزعة الاستقرار

نفت وزارة الخارجية الإيرانية ما تردد من شائعات حول إغلاق السفارات الأجنبية في طهران، ووصفتها بأنها جزء من حرب نفسية يشنها الكيان الصهيوني عبر منصات إعلامية تابعة له ولجماعة المنافقين، بهدف إثارة القلق وزعزعة الاستقرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن محاولات تضليل الرأي العام ضمن حملة إعلامية موجّهة ضد إيران.

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