وزير الدفاع الباكستاني: شراكة دائمة مع إيران ضمان للسلام الإقليمي

وقال خواجة محمد آصف، عقب لقائه العميد طيار عزيز نصير زاده، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية في إسلام آباد مساء السبت، رداً على سؤال لمراسل وكالة "ارنا": "نحن بلدان سيظلان شقيقين إلى الأبد. لقد عزز الاجتماع الحالي العلاقات الإيرانية الباكستانية بشكل أكبر، وسيقود هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة ومتميزة".

وأضاف: "نتطلع إلى تطوير التعاون العسكري مع إيران، بالإضافة إلى التبادلات التجارية والاقتصادية".

وتابع محمد آصف قائلاً: "العلاقات الإيرانية الباكستانية مستقرة للغاية، ونحن نسعى إلى شراكة دائمة مع الجمهورية الإسلامية لإحلال السلام في المنطقة".

وأكد قائلاً: يجب علينا مواصلة التعاون فيما بيننا، وأن نكون قادرين على إشراك جيراننا ودول المنطقة الأخرى في هذه العملية لإحلال السلام الإقليمي.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني: "إن الاستقرار في المنطقة أمرٌ لا بد منه من أجل تنمية وازدهار الشعبين الإيراني والباكستاني، وسائر شعوب هذه المنطقة".

وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الدفاع الباكستانية بيانًا بشأن الاجتماع بين خواجة محمد آصف والعميد طيار عزيز نصير زاده، وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، في إسلام آباد، جاء فيه: "أكد البلدان التزامهما بالسلام الإقليمي والتعاون الدفاعي".

وأضاف البيان: "خلال الاجتماع، ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الجارين".

وأعرب وزير الدفاع الباكستاني عن تقديره لتعاون إيران المستمر، وأكد على أهمية الدبلوماسية الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وشكر وزير الدفاع الإيراني الحكومة الباكستانية على حفاوة الاستقبال للوفد الرئاسي ، وأكد مجددًا رغبة إيران في بناء علاقات دفاعية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والثقة المتبادلة.

كما عقد العميد طيار نصير زاده اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني، محمد رضا حيات.

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