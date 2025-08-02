بزشكيان قبيل مغادرته إلى باكستان: تربطنا روابط عميقة وسنسعى لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تصريحاته قبيل مغادرته طهران متجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى جاهدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان، مشيرًا إلى وجود روابط دينية وثقافية وعقائدية عميقة بين شعبي البلدين.

وأشار بزشكيان إلى موقف باكستان المشرّف في إدانة الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الأراضي الإيرانية، قائلاً: "إن البرلمان الباكستاني أدان بوضوح هذه الهجمات، وأعرب عن دعمه لوحدة أراضي إيران، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية".

وشدّد الرئيس الإيراني على أهمية تطوير البنى التحتية للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن الأسواق الحدودية، والاتصالات الجوية والبحرية، توفر فرصًا كبيرة لتوسيع العلاقات. كما أشار إلى أهمية مشروع طريق الحرير الجاري تنفيذه بين الصين وباكستان، والذي سيمكن إيران من الوصول المباشر إلى أوروبا، ما يعزز من الموقع الجيوستراتيجي لطهران.

وكشف بزشكيان عن هدف البلدين في رفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستُركّز أيضًا على مناقشة قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الحدودي، انطلاقًا من إدراك مشترك لأهمية الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، قال بزشكيان: "الأعداء يسعون دائمًا إلى زرع الفتن والخلافات بين الدول الإسلامية، لكننا، ومن خلال هذه الزيارة، نؤكد عزمنا على تعزيز الوحدة والتماسك بين إيران وباكستان، وتحويل التحديات إلى فرص مشتركة تخدم مصالح الشعبين".

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