وزیرا خارجیة ایران والامارات یبحثان تعزیز العلاقات الثنائیة والتطورات الإقلیمیة

وخلال اتصال هاتفي مساء الجمعة، تباحث وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، بشان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأكدا على أهمية توظيف جميع الإمكانات المتاحة والممكنة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في فلسطين المحتلة.

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا على ضرورة أن تكون جميع دول المنطقة يقظة تجاه مؤامرات الكيان الصهيوني الرامية لزعزعة استقرار المنطقة، مستذكرا إدمان الكيان على الحرب وانتهاك القانون.

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