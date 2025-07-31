عراقجي: الاصرار على صفر تخصيب، يعني "كلا للاتفاق"

وقال عراقجي في حديث مع صحيفة "فايننشال تايمز" ان امريكا يجب ان توضح لماذا هاجمتنا وسط المحادثات مضيفا ان على امريكا ضمان الا يحدث هذا مرة أخرى مستقبلا.

واضاف انه والمبعوث الامريكي الخاص ستيف ويتكوف، تبادلا رسائل طيلة الحرب وبعدها، "وقلت لهم انه يجب ايجاد حل الرابح – رابح لتسوية البرنامج النووي الايراني."

واضاف ان المبعوث الخاص للرئيس الامريكي ستيف ويتكوف قدم اقتراح باستئناف المحادثات، لكننا بحاجة الى اجراءات فعلية لبناء الثقة من قبل امريكا، وهذه الاجراءات يجب ان تشمل التعويض المالي وكذلك تقديم ضمانات بعدم مهاجمة ايران طيلة المفاوضات.

واكد وزير الخارجية ان الهجوم الاخير اظهر انه لا يوجد اي حل عسكري للبرنامج النووي الايراني.

واكد عراقجي ان الحرب، عمقت فقط عدم الثقة بالرئيس الامريكي دونالد ترامب. قائلا ان ايران ما زالت قادرة على التخصيب. يمكن اعادة بناء المباني، واستبدال المكائين، لان تكنولوجيتها متوافرة. لدينا عدد كبير من العلماء والتقنيين، كانوا يعملون سابقا في منشآتنا. لكن متى وكيف نستأنف التخصيب، فهذا يتوقف على الظروف.

واشار وزير الخارجية الى شروط الولايات المتحدة المسبقة حول صفر تخصيب في ايران وقال انه طالما يدعو ترامب للوقف الكامل للتخصيب، فان اي اتفاق لن يحصل، لكن بوسع واشنطن طرح هواجسها عن طريق المحادثات. بمقدورنا الدخول في مفاوضات، وبامكانهم تقديم استدلالاتهم، ونحن نقدم استدلالاتنا. لكننا لن نحصل على اي شيء (اتفاق) في ظل الاصرار على صفر تخصيب.

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