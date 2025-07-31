بزشكيان: إيران إستهدفت الأراضي الصهيونية رغم القبة الحديدية والمنظومات الغربية

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس في اجتماع تنمية العدالة التعليمية بمحافظة زنجان ان الدفاع البطولي الذي ابداه الشعب والقوات العسكرية والامنية وابطالنا العاملون في المجال الصاروخي طيلة الـ 12 يوما ، ساهم في بناء التاريخ وان هذه الاجراءات، شكلت مصدر فخر واعتزاز لنا ولجميع المسلمين في المنطقة.

واشاد رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة سواء الجيش والحرس الثوري والتعبئة والقوات الشعبية التي قدمت معظم الشهداء للذود عن الوطن وقال انه على الرغم من كل التهديدات والضغوط التي يمارسها الاعداء، فان هؤلاء الاعزة ابلوا بلاء حسنا، وهزموا الكيان الصهيوني بقبته الحديدية وامريكا بكل تجهيزاتها العسكرية المتطورة.

واضاف ان هؤلاء لم يكنوا يتخيلوا بان الايرانيين ورغم كل العقوبات، ان يتصرفوا بهذه الطريقة، لكن قواتنا المسلحة استطاعت انجاز عمل فذ، إذ اننا نقدرها حق تقديرها.

واشار الرئيس بزشكيان الى جرائم الصهاينة في غزة وقتل الشعب الفلسطيني الاعزل قائلا ان الذين يتغنون بحقوق الانسان، منحوا الصهاينة المجرمين أدوات الجريمة لقتل الأناس الابرياء.

واضاف ان النساء والاطفال في غزة يموتون جوعا. لماذا يمنعون وصول الماء والغذاء للنساء والاطفال، كما أن المتشدقين الكاذبين بحقوق الانسان، يغمضون أعينهم على هذه الجرائم.

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