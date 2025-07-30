البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بإعداد قاعدة بيانات للإيرانيين في الخارج

وصادق نواب البرلمان الإيراني خلال الجلسة العلنية التي عقدت يوم الأربعاء 30 يوليو، على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون دعم الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، وذلك بموافقة 195 نائبًا، ومعارضة 6 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت من بين 219 نائبًا حاضرًا.

ونصّت المادة الخامسة على تكليف وزارة الخارجية الإيرانية، خلال ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، بإعداد قاعدة بيانات للإيرانيين في الخارج وآلية للتواصل معهم، وتقديم تقرير سنوي مفصل إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

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