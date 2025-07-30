عراقجي يلتقي نظیره الطاجیکي في دوشنبة

وهذا اللقاء جاء على امتداد زيارة عراقجي إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه، والتي تهدف إلى متابعة المشاورات بين المسؤولين الطاجيك والايرانيين.

ووصل وزير الخارجية الايراني، صباح اليوم إلى دوشنبه، حيث استهلّ زيارته بلقاء مع رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، مؤكّداً خلاله على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز العلاقات مع طاجيكستان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً لما صرّح به إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فإن هذه الزيارة تتناول إلى جانب العلاقات الثنائية، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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