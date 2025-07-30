الرئیس بزشکیان: العلاقات الایرانیة الفنزویلیة آخذة بالتوسع فی جمیع المجالات

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى، اليوم الاربعاء، بين الرئيس الايراني ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ حيث عبر بزشكيان عن تقديره للمواقف المبدئية والصريحة والشجاعة التي عبرت عنها دولة فنزويلا في ادانة عدوان الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية لجمهورية ايران الاسلامية، وتضامنها مع الحكومة والشعب الايرانيين.

الرئيس الايراني، اكد في هذا الاتصال على مواصلة التعاون وتوسيع العلاقات بين طهران وكاراكاس في جميع المجالات.

وفيما نوه الى التزام الجمهورية الاسلامية بالمسار الدبلوماسي والسلام، قال بزشكيان : نحن لطالما فضلنا السلام والحوار، لكن امريكا عبّدت الطريق امام العدوان الكيان الصهيوني، من خلال سلوكها اللامسؤول والغدر بالنهج الدبلوماسي؛ واصفا الحرب المفروضة الاخيرة من قبل كيان الاحتلال على ايران، بانها انتهاك لكافة القوانين والمعايير الدولية.

ومضى رئيس الجمهورية الى القول : في المقابل قامت ايران، بناء على حقها القانوني في الدفاع عن النفس، باتخاذ ردّ حازم وساحق على هذا العدوان؛ مشددا بان اي تهور جديد يصدر عن الكيان الصهيوني سيواجه برد قوي.

كما رحبّ بمبادرات الرئيس الفنزويلي البناءة والهادفة الى ترسيخ السلام في منطقة غرب اسيا؛ معربا عن دعمه لاقتراح "مادورو" حول تنظيم قمة للسلام ومنع الحروب، مضافا الى تقديم مقترح شرق اوسطي في هذا الخصوص.

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