إزاحة الستار عن أعمال ثقافية مشتركة بين إيران والعراق بمناسبة الأربعين الحسيني

وقال رئيس القسم الثقافي والتعليمي للجنة الأربعين المركزية حجة الإسلام "حميد أحمدي"، خلال هذه المراسم التي حضرها المثقفون و الفنانون و المسؤولون الحكوميون اليوم الثلاثاء: ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمت إزاحة الستار عنها، صور مشتركة لمصورين من إيران والعراق والبحرين في مجال الأعمال والأنشطة الثقافية والفنية حول مراسم الأربعين الحسيني.

وأضاف: إن الكتب الصوتية للأربعين، والخطط الكبرى للأربعين، وألبومات صور الأربعين و الأنشطة الثقافية والتعليمية ، من بين الأعمال والأنشطة الثقافية الأخرى للجنة الثقافية والتعليمية في مقر الأربعين الحسيني المركزي. كما سيتم اليوم تقديم جوائز الأربعين السنوية للكتاب كجزء آخر من فعاليات الكشف عن الأعمال الثقافية.

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