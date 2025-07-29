قاليباف: جرائم الكيان الصهيوني في غزة تعيد إلى الأذهان فظائع النازيين

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "قاليباف" في مؤتمر "الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان السلام والأمن الدوليين"، والذي يُعقد ضمن أعمال الدورة الـ 6 لاجتماع رؤساء برلمانات العالم في جنيف؛ حيث قال : إن ممارسات الكيان الصهيوني في غزة تذكّر بجرائم النازيين، وكل لحظة تأخير في الوقوف ضد "إسرائيل" تعني المشاركة في جرائم نازيي القرن الحادي والعشرين.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي : إيران مازالت تقف شامخة كصخرة راسخة أمام بحر الظلم والجور.

ويُذكر أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي يشارك في هذا المؤتمر برفقة عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، في الاجتماع الذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف من 29 تموز/ يوليو إلى 31 تموز/يوليو 2025 بمشاركة وفود برلمانية من 135 دولة حول العالم.

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