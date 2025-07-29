رئيس إقليم كردستان العراق يؤكد على تعزيز العلاقات مع إيران

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من المسؤولين الإيرانيين برئاسة محافظ آذربايجان الغربية (شمال غرب البلاد) "رضا رحماني" حيث صرح "بارزاني" بأن إقليم كردستان يولي أهمية خاصة لعلاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرغب في تعزيز هذه العلاقات المشتركة في جميع القطاعات.

ووصف رئيس إقليم كردستان العراق الدور الإيراني في الحفاظ على أمن المنطقة بأنه "فعال للغاية"؛ مضيفا : إن العلاقات الحسنة بين دول المنطقة ستعزز الأمن الإقليمي القائم بشكل مؤكد.

من جانبه، أشار "رحماني" خلال هذا اللقاء إلى العلاقات والتعاون المشترك بين محافظة آذربايجان الغربية ومحافظة أربيل؛ مؤكدا أن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين المحافظتين سيؤدي إلى تنمية التجارة وتسهيل التبادلات الحدودية.

كما نوه محافظ آذربايجان الغربية بالتنسيقات التي جرت مع إقليم كردستان العراق لتسهيل سفر زوار الأربعين إلى جنوب العراق؛ معربا عن شكره لتعاون العراقيين مع الإيرانيين في هذه المجال.

وحضر هذا اللقاء محافظ أربيل "أوميد خوشناو"، والقنصل العام الإيراني في أربيل "فرامرز أسدي"، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان "فوزي حريري"، وعدد آخر من المسؤولين، حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات الجديدة حول كيفية تفعيل الحركة التجارية وحركة النقل عند المنافذ الحدودية المشتركة.

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