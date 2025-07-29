إيران: لا نتدخل في مفاوضات غزة والمزاعم الأميركية تعكس تهربا من مسؤولية دعم الجرائم

وردا ادعاء الرئيس الأمريكي بتدخل إيران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإجماع مع جميع الدول، تدين بشدة الإبادة الجماعية في غزة، وتدعم أي عملية من شأنها أن تؤدي إلى وقف الجرائم وتخفيف معاناة اهل غزة المظلومين".

وأكد بقائي أن مفاوضي حماس يدركون ويسعون لتحقيق مصالح اهل غزة المظلومين بالطريقة الأنسب، ولا يحتاجون إلى تدخل أطراف ثالثة في هذا الصدد.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن ادعاء تدخل إيران في المفاوضات ذات الصلة لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وأكد أن مثل هذه الادعاءات هي شكل من أشكال الإسقاط والتهرب من المسؤولية والمحاسبة عن مشاركة اميركا في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل 60 ألف شخص بريء، بمن فيهم النساء والأطفال، وتشديد حصار قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقتل المدنيين الجياع والعطشى في مصائد الموت فيما يسمى بمراكز توزيع المساعدات التي أنشأتها شركة أمريكية.

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية المسؤولين الأمريكيين بوقف إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كيان الاحتلال، وإجباره على وقف الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتوزيعها بشكل مشفوع بالاحترام من خلال الآليات المعترف بها دوليًا من أجل إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنقاذ أرواح المدنيين.

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