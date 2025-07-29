رئيس الأركان الإيراني: لا ثقة بوعود أميركا والصهاينة ونستعد لرد حاسم

وأجرى وزير الدفاع الطاجيكي الجديد "امام علي صابرزادة" اتصالاً هاتفياً مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء عبد الرحيم موسوي.

و شكر اللواء موسوي في الاتصال الهاتفي، جمهورية طاجيكستان على دعمها لإيران خلال الحرب المفروضة الأخيرة وقال: نظراً لجهود الشهيد الفريق باقري تجاه جمهورية طاجيكستان وتأكيده على تطوير العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة الإيرانية وطاجيكستان، سأستمر على هذا المسار.

وتابع:إن أمريكا والکیان الصهيوني القاتل للأطفال لم يلتزما بأي مبادئ أو أعراف دولية وقاتلا بكل قوتهما القوات المسلحة الإيرانية لمدة 12 يومًا، إلا أنهما لم يحققا أهدافهما، بل تلقيا أيضًا ضربات موجعة ولذلك طالبا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الکیان الصهيوني.

وهنأ اللواء صابرزاده اللواء موسوي لتعيينه كرئيس جديد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية مؤكدا أن استشهاد الشهيد الفريق باقري وقادة آخرين للقوات المسلحة وكذلك الشعب الإيراني،باعث للحزن كبير للحكومة والشعب والقوات المسلحة في جمهورية طاجيكستان وقال : تقبلوا تعازينا في فقدان هؤلاء الشهداء.

وأكد وزير الدفاع الطاجيكي على القواسم المشتركة الثقافية واللغوية والتاريخية العميقة بين البلدين واصفا العلاقات بين طاجيكستان وإيران بأنها مبنية على الأخوة، وقال: إن حكومة وشعب جمهورية طاجيكستان يعتبر الشعب الإيراني صديقًا له ويعتبر الإيرانيين إخوة حقيقيين.

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