بزشكيان يؤكد على تعزيز التفاعل مع الدول وفق المصالح المشتركة ومبدأ رابح - رابح

وصرح الرئيس بزشكيان خلال مراسم توديع سفراء إيران الجدد لدى دول زيمبابوي، ناميبيا، بولندا، صربيا ومنظمة التعاون الإسلامي، قائلا : إن تعزيز العلاقات مع جميع الدول يُعد من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية؛ داعيا إلى تطوير التعاون في المجالات العلمية، الاقتصادية والسياسية، والاهتمام بتسهيل التبادل التجاري والسياحي مع هذه البلدان.

وأشار رئيس الجمهورية إلى، أهمية إزالة العقبات أمام العلاقات الثنائية، وتعزيز الممرات التجارية والاتصالية التي تربط إيران بالعالم، داعيا هؤلاء السفراء الايرانيين إلى استثمار هذه الإمكانات والقدرات لتسويق المنتجات الإيرانية واستقطاب التعاون الدولي.

كما شدد على المكانة الخاصة التي تحتلها قارة أفريقيا في السياسة الخارجية الإيرانية؛ مشيرا إلى ضرورة توسيع العلاقات مع دولها، وصرح بأن السياسة الخارجية الإيرانية تتسم بالسلم والتفاعل، ويجب على السفراء نقل هذه الرسالة بوضوح إلى الشعوب الأخرى.

وختم الرئيس الإيراني تصريحاته بالقول : إن الجمهورية الاسلامية كانت من أكبر ضحايا الإرهاب؛ رافضا الاتهامات الباطلة الموجهة للبلاد، وداعيا سفراء إيران إلى مواجهة هذه الأكاذيب والدفاع عن الحقيقة.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السفراء الايرانيون الجدد الإمكانات المتاحة في البلدان المستضيفة لتعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.

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