الرئيس الايراني يؤكد على تحسين العلاقات مع دول الجوار والمنطقة اكثر فاكثر

وأدلی رئيس الجمهورية بهذا التصريح لدى استقباله، اليوم الاثنين، اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

واعتبر الرئيس الايراني، في هذا الاجتماع، ان دول الجوار مثل باكستان وافغانستان وتركمانستان واذربيجان وارمينيا وتركيا والعراق، مضافا الى دول الجوار الجنوبية لايران، تتمتع بقدرات وطاقات مميزة من اجل التعاون، وبما يستدعي تفعيلها لخدمة المصالح المتبادلة اكثر فأكثر.

واكد، بأن "دعم وتضامن الشعب لطالما شكلا أهم الارصدة والدعائم للحكومة والبلاد؛ مبينا انه خلال حرب الـ 12 يوما المفروضة، أثبت المواطنون تضامنهم بأعلى المستويات، وبما يلزم علينا ان نكون في خدمة هذا الشعب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا"؛ لافتا بانه "لو كان الشعب معنا، فلن تكون هناك ايّ قوة قادرة على ان تركع إيران".

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