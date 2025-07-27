وزير الخارجية الباكستاني يعلن استضافة الرئيس الإيراني قريباً

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الباكستاني على هامش زيارته إلى نيويورك خلال مقابلة مع قناة "العربية"، حيث أكد دعم باكستان للدبلوماسية والنهج الحكيم في المنطقة، مرحباً بكل الجهود الهادفة إلى تهدئة التوترات وإجراء المفاوضات مع إيران.

وأضاف دار أنه على اتصال وثيق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين الجارين، وعدم التزام الصمت تجاه الأحداث الأخيرة، لا سيما الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأدان وزير الخارجية الباكستاني العدوان الإسرائيلي والهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أن باكستان لا تتجاهل أي عمل خاطئ، حتى وإن كان من دولة صديقة ومتعاونة، مشدداً على ضرورة تقييم كل خطوة بدقة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكداً استمرار باكستان في دعم وتشجيع الجانبين على التفاوض.

واختتم بالإشارة إلى أن جهود باكستان على أعلى المستويات ستتواصل لتعزيز الوساطة والدبلوماسية في المنطقة.

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