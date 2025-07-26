مسؤول إيراني: تبادل رسائل غير مباشر مع واشنطن عبر وسطاء.. ولا مفاوضات قبل ضمانات جدية

وقال روانجي في تصريحات صحفية: "الرسائل بين طهران وواشنطن تنتقل عبر دول لها علاقات مع الجانبين. كانت عُمان أحد الوسطاء في جولة تفاوضية سابقة، لكن تلك الجهود تعرضت لهجمات إسرائيلية وأمريكية، وهو ما نعتبره طعنًا للدبلوماسية".

وأضاف: "لا يمكن استئناف أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة من دون ضمانات واضحة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات العدائية. فوجئنا بتلك الهجمات خلال سير المباحثات، ولا نرغب بتكرار السيناريو ذاته".

وتابع المسؤول الإيراني: "لا نقبل الإملاءات من واشنطن، ولن نذهب إلى طاولة الحوار لمجرد الحديث. نريد مفاوضات قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، وتحقق نتائج ملموسة ترضي الطرفين. يجب أن تكون هناك بيئة تفاوضية خالية من الضغوط والتهديدات".

وختم روانجي بالتأكيد على أن طهران تتعامل مع هذا الملف بجدية تامة، مشيرًا إلى أن أي عملية تفاوض مستقبلية يجب أن تضمن الاحترام الكامل للدبلوماسية، بعيدًا عن المفاجآت العسكرية أو محاولات فرض الإرادة.

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