الخارجية الألمانية: الترويكا الأوروبية أبلغت إيران بإمكانية تأجيل إعادة فرض العقوبات بشروط

: اقترحت الترويكا الأوروبية خلال اجتماع مع ممثلين إيرانيين في إسطنبول على طهران تأجيل استئناف عقوبات مجلس الأمن الدولي في حال أوفت طهران “بالتزاماتها القانونية” و”بشروط معينة”.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية على منصة “إكس”: “الاتحاد الأوروبي مستعد للبدء بإعادة فرض العقوبات، لكننا اقترحنا تأجيل تطبيقها بشرط أن تفي إيران بالتزاماتها القانونية، بالإضافة إلى شروط معينة”.

وعقدت إيران والترويكا الأوروبية محادثات نووية في إسطنبول الجمعة الماضية، وهي الأولى منذ المواجهة بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوما.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية عقب الاجتماع أن “النقاش كان جادا وصريحا ومفصلا مع الترويكا الأوروبية وتمت مناقشة واستعراض آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي”. مضيفة أنه تم “الاتفاق مع القوى الأوروبية على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي”.

وقبيل جولة المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مواقف طهران لم تتغير وعمليات التخصيب مستمرة.

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