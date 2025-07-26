إيران.. هجوم إرهابي يستهدف مبنى القضاء في زاهدان

وبحسب المعلومات فقد هاجم عدة عناصر إرهابية مسلّحة مبنى العدلية الواقع في شارع الحرية بمدينة زاهدان، حيث قاموا بإطلاق النار فور دخولهم إلى المبنى، ما أدى إلى حالة من الفوضى والاستنفار الأمني في محيط المنطقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الهجوم أسفر عن أضرار بشرية ومادية لم يُعلن عنها بعد، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة لحجم الخسائر قيد المتابعة.

وقد أعلنت جماعة "جيش الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

في أعقاب الهجوم، حضرت قوات الأمن ووحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً على المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة مكثفة لتحديد مكان المهاجمين والقبض عليهم.

تفاصيل جديدة

تم إخراج عدد من المصابين في الحادث من مبنى العدلية بمساعدة قوات الإنقاذ ونقلهم إلى المراكز الطبية بسيارات الإسعاف.

كما غادر المراجعون وموظفو العدلية مكان الحادث بمساعدة قوات الأمن وإنفاذ القانون.

انتهاء الاشتباكات

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن مسلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم السلطة القضائية في محافظة سيستان وبلوشستان. وبناء على المتابعة، انتهت الاشتباكات داخل مبنى القضاء.

وأصيب عدة أشخاص في هذا الحادث الإرهابي، ويتواجد أفراد الطوارئ في مكان الحادث.

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