غريب آبادي: إيران وأوروبا حضرتا "اجتماع إسطنبول" بأفكار محددة

وفي ختام جولة جديدة من المحادثات بين نواب وزراء خارجية إيران والترويكا الأوروبية الحاضرة في خطة العمل المشترك الشاملة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والتي عقدت في القنصلية الإيرانية في إسطنبول کتب "غريب آبادي" علی حسابه في منصة ایکس: لقد أجرينا أنا والدكتور تخت روانجي محادثة جادة وصريحة ومفصلة مع المدراء السياسيين للدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلی جدول أعمال الاجتماع الذي بدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة واستمر حتى قبل دقائق وکتب:نوقشت آخر التطورات المتعلقة بالغاء الحظر والملف النووي،وانتقدنا بشدة مواقفهم بشأن الحرب العدوانية الأخيرة ضد شعبنا، وأوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك بشأن ما يسمى آلية "سناب باك".

وأكد غريب آبادي أن الجانبين حضرا الاجتماع بأفكار محددة، وتمت مناقشة جوانب مختلفة منها، وقال:تم الاتفاق على استمرار المشاورات بشأن هذه المسألة.

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