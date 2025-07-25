تخت روانجي: حق التخصيب وإلغاء الحظر في صلب محادثات إسطنبول

وقدم "مجيد تخت روانجي" الذي شارك في الجولة الأخيرة من اجتماع نواب وزراء خارجية إيران والترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي في اسطنبول، شرحا حول هذه الجولة من المشاورات في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء الاجتماع.

وقال إننا عقدنا اليوم الجمعة، اجتماعا على مستوى نواب الوزراء مع الدول الأوروبية الثلاث مضیفا أن هذا الاجتماع جاء استمرارا للمناقشات السابقة، وهي مناقشات تثار بيننا بين الحين والآخر بشأن القضية النووية.

وتابع قائلا: ناقشنا في هذا الاجتماع بالتفصيل عدوان الکیان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا، وطرحنا مواقفنا وأوضحنا أن هذا العدوان للکیان الصهیوني والولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى مع أي معايير دولية كما انتقدنا مواقف هذه الدول من هذا العدوان السافر على إيران.

وتابع تخت روانجي: "من المواضيع الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع مسألة إعادة فرض العقوبات و"آلية الزناد" وقد أدلت بعض هذه الدول، بتصريحات في هذا الصدد، كما أعلنا بوضوح آراءنا ومعارضتنا.

وقال إن وزير الخارجية "عراقجي" بعث مؤخرًا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، موضحًا فيها بالكامل المواقف القانونية لبلادنا في هذا الصدد، بما في ذلك أن هذه الدول لا يمكنها تقديم مثل هذه الادعاءات كما عبّرنا عن آرائنا بوضوح تام وصراحة خلال الاجتماع وهذه الرسالة مسجلة حالياً لدى الأمم المتحدة ومتاحة لأعضاء مجلس الأمن.

وأضاف: من المواضيع المهمة بالنسبة لنا مسألة حقوق بلادنا في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك مجال تخصيب الیورانیوم، الذي يُعدّ من حقوقنا غير القابلة للتصرف، ويجب أن يستمر التخصيب داخل البلاد وإن قضية الغاء اجراءات الحظر الجائرة كانت أيضاً من بين المواضيع التي أثيرت، وأكدنا على ضرورة الغاء هذه العقوبات في أقرب وقت ممكن.

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