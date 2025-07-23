غريب ابادي: فريق فني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور ايران قريبا

وابلغ غريب ابادي الصحفيين الامريكيين ان مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية تقوم في الوقت الحاضر بتقييم الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الايرانية من جراء هجمات اسرائيل وامريكا.

ووصف بالمهم جدا الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين ايران والدول الاوروبية الثلاث وقال ان ممثلي الدول الاوروبية الثلاث اتصلوا قبل ايام بوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وابدوا حرصهم علىالتوصل الى سبيل لادارة الوضع.

ولم يرفض غريب ابادي استئناف المفاوضات مع امريكا لكنه قال ان من الاهمية بمكان التمهيد للجولة السادسة بما في ذلك ان ايران لا يجب ان تتعرض طيلة المفاوضات لهجوم، وعلى الطرفين ان يتفقا على ان تكون نتيجة الاتفاق لمصلحة كلا البلدين.

وعن آلية الزناد، قال: أننا لم نتخذ اي قرار للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. لدينا التزامات، لكن كيف ننفذ هذه الالتزامات في الظروف الجديدة، فهذا بحاجة الى نقاش جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار الى القانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية ووضع شرطين لاستعادة التعاون وهما: أمان وامن المنشآت وكذلك افراد الطاقم.

واضاف اننا على اتصال بالوكالة مشيرا الى اننا وافقنا على ان يقوم فريق فني تابع لها بزيارة ايران لمناقشة مسار جديد بشان العلاقات بين ايران والوكالة في الظروف الجديدة.

وردا على سؤال حول اجتماع ايران والترويكا الاوروبية قال غريب ابادي اننا اتفقنا على عقد لقاء في اسطنبول لبحث القضايا الدبلوماسية وكذلك موضوع آلية الزناد والتصريحات التي يطلقها الاوروبيون، مؤكدا اننا سنطرح مواقفنا بطبيعة الحال.

واكد ان الية الزناد تعد اجراء غير قانوني من وجهة نظرنا وان هذه الالية لا تحظى بموقع من الناحية الحقوقية. الان تمر سبع سنوات والاتفاق النووي لا يُنفذ كما اوقف الدول الاوروبية التزاماتها بعد الانسحاب الامريكي منه. والان ماذا يريدون أن يقولون، هل يريدون القول لماذا لم تنفذ ايران التزاماتها، فهل نفذوها هم؟

واكد اننا سنسعى للتوصل الى اليات مشتركة لادارة الموقف.

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