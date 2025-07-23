قائد قوة الجو فضاء: يجب أن نهيئ أنفسنا لكل السيناريوهات

واضاف العميد موسوي في حوار متلفز أن ثقافة الشجاعة والمجاهدة التي ارساها شهداء عظام لا سيما الشهيد امير علي حاجي زاده والشهيد محمد باقري، تظهر نفسها اليوم في مختلف الميادين.

وتابع ان كل واحد منا يتحمل رسالة ومسؤولية موضحا ان شعبنا اظهر كيف انه متواجد في الساحة من اجل الذود عن حياض الوطن والنظام الاسلامي.

واكد اننا كلنا نضطلع بادوار ومسؤوليات يجب قبولها والوفاء بها في اي لحظة.

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