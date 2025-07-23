غريب ابادي يلتقي سفيري الصين وروسيا والاعضاء غير الدائمين بمجلس الامن

ويوجد غريب ابادي في نيويورك للمشاركة في اجتماعين لمجلس الامن الدولي واجراء مشاورات دبلوماسية.

وتم خلال اللقاء مع سفيري روسيا والصين، مناقشة موضوعات بما فيها عدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران والقضايا المتصلة بالقرار رقم 2231 لمجلس الامن الدولي.

كما عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية لقاء مع الاعضاء الـ 10 غير الدائمين بمجلس الامن وذلك بمقر البعثة الايرانية الدائمة.

وتم في اللقاء استعراض قضايا من مثل عدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران وآخر مستجدات العلاقات بين ايران والوكالة الدولية في ظل الهجمات المسلحة الاخيرة ضد المنشآت النووية السلمية الايرانية والقضايا المتعلقة بالقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الامن.

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