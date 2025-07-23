مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية ايران وايطاليا

واشار عراقجي في الاتصال الهاتفي الى الهجوم العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني وامريكا على ايران وسط المسار الدبلوماسي وضرورة تنديد جميع الحكومات بهذا الاجراء السافر المنتهك للقانون، مشددا على عزم ايران لحماية مصالحها وحقوقها في اطار مبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي.

اما وزير الخارجية الايطالي فقد شدد على ضرورة اعتماد الدبلوماسية وعدم استخدام القوة في تسوية القضايا الدولية.

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