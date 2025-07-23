اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا والصين بشأن التطورات المتعلقة بالقضية النووية

وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان ممثلي الدول الثلاث المشاركة تبادلوا وجهات النظر حول آخر مستجدات المفاوضات النووية ورفع العقوبات الجائرة والقضايا ذات الصلة.

وأكد المشاركون على إرادة حكوماتهم الجادة لمواصلة المشاورات الوثيقة لتنسيق المواقف والإجراءات، واتفقوا على استمرار هذه الاجتماعات على مختلف المستويات بين الدول الثلاث في الأسابيع المقبلة.

كما التقى رئيسا الوفدين الروسي والصيني على هامش هذا الاجتماع الثلاثي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية والمدير العام للسلام والأمن الدوليين بالوزارة.

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