عراقجي: إيران عازمة على إعادة المهاجرين غير الشرعيين بكرامة وبالتعاون مع الأمم المتحدة

والتقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين، بوزير الخارجية عباس عراقجي الثلاثاء.

وفي هذا الاجتماع، الذي حضرته أيضًا السيدة يوجي هان سو، رئيسة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسيدة يوميكو تاكاشيما إيشيكاوا، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران، نوقشت آخر مستجدات التفاعلات بين المفوضية والجمهورية الإسلامية وتم تبادل وجهات النظر، بما في ذلك فيما يتعلق باللاجئين الأفغان.

وفي إشارة إلى استضافة إيران للاجئين والمهاجرين الأفغان على مدى العقود الخمسة الماضية، أكد عراقجي عزم الحكومة الإيرانية على تنفيذ خطة العودة الطوعية للاجئين واعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم مع الحفاظ على كرامتهم.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أهمية التعاون بين الجانب الأفغاني والأمم المتحدة لتسريع وتسهيل عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين وتوفير فرص العمل والمعيشة لهم في وطنهم، وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد وتقديم المساعدة اللازمة.

* تقدير لاستضافة إيران

وفي هذا الاجتماع، أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تاريخ إيران الطويل من التعاون الممتاز مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف القضايا، وأعرب عن تقديره لاستضافة إيران للاجئين الأفغان وخدمته لهم.

كما قدم فيليبو غراندي تقريرًا عن زيارته الأخيرة إلى كابول ومباحثاته مع مسؤولي الحكومة الأفغانية الموقتة بشأن اوضاع اللاجئين الأفغان في إيران وعملية عودتهم إلى بلادهم.

وأعرب عن أمله في أن يتم، في ظل التعاون والتنسيق بين البلدين الجارين في هذا الصدد، تنفيذ مسألة العودة الطوعية للمهاجرين الأفغان مع احترام حقوقهم وكرامتهم.

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