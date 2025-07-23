الرئيس الإيراني: مستعدون لمواجهة "إسرائيل" وانتهاء البرنامج النووي وهم

وقال الرئيس بزشكيان في حوار خاص مع قناة الجزيرة -في اول لقاء تلفزيوني له بعد العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي- أن القوات الإيرانية جاهزة لضرب عمق "إسرائيل" من جديد.

ولفت الى ان إيران ضربت عمق الكيان الاسرائيلي بقوة، مؤكدا أن تل أبيب تتكتم على خسائرها.

كما قال الرئيس الإيراني: إن "إسرائيل" تمنع أي حديث عن نجاح الضربات الصاروخية الإيرانية، معتبرا أن طلبها وقف الحرب يشير للكثير.

وأوضح بزشكيان، أن "إسرائيل" أرادت تفكيك إيران لكنها فشلت في ذلك.

وأكد أن ايران لا تريد الحرب ولا تستند إلى أن وقف إطلاق النار نهائي، مشددا على أنها ستدافع عن نفسها بقوة.

وشدد بزشكيان على أن إيران لم ولن تستسلم، موضحا أنها تؤمن بالدبلوماسية والحوار.

*مجرد وهم

وقال الرئيس بزشكيان ، إن الحديث عن أن برنامج إيران النووي انتهى هو مجرد وهم، مضيفا، أن "امكانياتنا النووية هي في عقول علمائنا وليست بالمنشآت".

وأضاف: أن طهران ترفض حيازة السلاح النووي كليا، وأن هذا هو موقفها السياسي والديني والإنساني والإستراتيجي.

وشدد بزشكيان على أن أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون على قاعدة الربح للطرفين.

كما أكد أن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية سيستمر مستقبلا في إطار القوانين الدولية.

واعتبر بزشكيان أنه لم يحصل سابقا أن اتخذت دول المنطقة موقفا داعما لإيران كما فعلت خلال الحرب الأخيرة.

وعبّر عن استعداد ايران لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيرانها العرب وبقية دول المنطقة، وقال: إن "ايران لم تهاجم دولة قطر ولا يمكن أن تفعل ذلك"، ووصفها بأنها شقيقة لبلاده.

وردا على سؤال بشأن محاولة اغتياله خلال العدوان الإسرائيلي، قال بزشكيان، إن "الحادث جزء من سعي "إسرائيل" لاغتيال القادة السياسيين بعد العسكريين".

endNewsMessage1