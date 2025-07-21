مباحثات إيرانية روسية حول تطوير التعاون العسكري والدفاعي

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي، أن وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار عزيز نصير زادة، الذي يزور موسكو حالياً، عقد اليوم الاثنين اجتماعاً هاماً مع نظيره الروسي أندري بيلوسوف.

وأوضح جلالي في تصريح لمراسل وكالة "إرنا" أن المباحثات بين وزير الدفاع الإيراني ونظيره الروسي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما يخدم مصالح البلدين.

وأشار السفير الإيراني إلى أن العميد نصير زادة شارك أيضاً في اللقاء الذي عُقد يوم الأحد الماضي في قصر الكرملين بين مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين في القضايا الإقليمية والدولية.

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