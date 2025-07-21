وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان ضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الاثنين، بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي التطورات الإقليمية، لا سيما تصعيد الكيان الصهيوني لهجماته على سكان غزة العزل، بالإضافة إلى العدوان العسكري للكيان على سوريا.

وأدان وزير الخارجية الايراني بشدة جرائم الكيان الصهيوني في غزة وتصعيده الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وخاصةً حرمانه من الماء والغذاء، ودعا إلى تحرك جدي وفوري من جانب الدول الإسلامية، بما في ذلك عقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي وتفعيل آلية تشاورية إقليمية لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومواجهة حملات الكيان العسكرية ضد دول المنطقة.

من جانبه أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني على غزة وسوريا، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية ومنسقة لوقف الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني.

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