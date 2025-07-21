انطلاق المناورة البحرية المشتركة بين إيران وروسيا في بحر قزوين

ودخلت السفينة الروسية SB738 مياه إيران للمشاركة في هذه المناورات المشتركة الخاصة بعمليات الإغاثة والإنقاذ في بحر قزوين، حيث تم استقبالها من قبل وحدات القوات البحرية الإيرانية.

وتُقام هذه المناورات باستضافة بحرية الجيش الإيراني، وتهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني، وتطوير التفاعل العملياتي، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف في مجال الإنقاذ البحري بين دول حوض قزوين.

وأعلن الأميرال محسن رزاقي، المتحدث باسم مناورات "كاساركس 2025" (CASAREX2025)، أن مناورات الإغاثة والإنقاذ البحرية المشتركة في بحر قزوين ستُقام على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة واسعة من مختلف القوى البحرية في المنطقة.

وقال رزاقي في مؤتمر صحفي إن هذه المناورات التي تستضيفها المنطقة الرابعة للقوة البحرية الإمام رضا (ع) التابعة لبحرية الجيش الإيراني، تُنظَّم بمشاركة: القوات البحرية للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي والقوات البحرية الروسية ومراقبين من الدول الساحلية الأخرى لبحر قزوين.

وأوضح رزاقي أن المناورات ستجري على مرحلتين:

المرحلة الساحلية: تتضمن التنسيق والإعداد والتمارين البرية المشتركة.

المرحلة البحرية: تشمل تنفيذ السيناريوهات العملية في البحر.

شعار المناورة:

"معاً من أجل بحر قزوين آمن وسالم"

أهداف المناورة:

تجسيد توجيهات قائد الثورة بشأن تعزيز الدبلوماسية الدفاعية المبنية على التعاون الإقليمي.

تحقيق التنسيق والانسجام في العمليات البحرية بين إيران ودول الجوار القزويني.

ضمان سلامة الملاحة البحرية، خاصة للسفن التجارية.

إرساء أسس مشتركة لتنفيذ مناورات مركبة مستقبلية.

محاور التدريب العملي:

إنقاذ سفينة متضررة

عمليات الإخلاء العمودي

البحث والإنقاذ

تدريبات ضباط المناوبة

تمارين “رجل في البحر”

تشكيلات بحرية وتصوير جوي

استعراض بحري مشترك

رسالة المناورات

أكد رزاقي أن هذه المناورات ترمز إلى إرادة إيران الجادة لضمان أمن وسلامة بحر قزوين، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بأي تعدٍ أو تهديد بحري، بل ستواجهه بالتنسيق مع دول المنطقة.

وختم بالقول إن مناورات CASAREX2025 تسعى إلى تعزيز الثقة، وبناء شراكات فعّالة، وتحقيق أمن جماعي في واحدة من أهم البحار الداخلية الاستراتيجية في العالم.