إيران تعرب عن تضامنها مع باكستان إثر الفيضانات

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية عن إجراء محادثة هاتفية بين وزيري داخلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان.

وأعرب وزير الداخلية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي عن تعازيه في الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الأمطار الأخيرة في باكستان، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب باكستان في هذه اللحظات الصعبة ومستعدة لتقديم أي مساعدة لضحايا الفيضانات.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن وزيري البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن خطة زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان.

من جانبه أعرب وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي" في الاتصال الهاتفي عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد "محسن نقوي" أننا في باكستان ننتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس الإیراني "مسعود بزشكيان".

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