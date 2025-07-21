لاريجاني يجري محادثات مع بوتين في الكرملين

وأفادت وكالة "سبوتنيك" ان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل اليوم علي لاريجاني، كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية، في الكرملين.

ونقل لاريجاني، تقييم طهران للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالملف النووي.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، جان نويل بارو، ويوهان واديفول، وديفيد لامي، أجروا، الجمعة، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال عراقجي إنه إذا أرادت باريس وبرلين ولندن أن تلعب دورا في المفاوضات بشأن هذه القضية، فيجب عليها التخلي عن فكرة إعادة الإجراءات التقييدية والبدء في التصرف بمسؤولية.

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