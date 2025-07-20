وفد برلماني ايراني في بغداد للبحث في تطوير العلاقات الثنائية

وصرّح إبراهيم رضائي للصحفيين اليوم عن زيارة وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، يضم محمود نبويان وعلي خضريان وإبراهيم رضائي، إلى العراق: "تاتي هذه الزيارة بهدف تطوير التعاون الأمني والسياسي ومتابعة الاتفاقيات السابق.

وكان في استقبال الوفد الإيراني في مطار بغداد كريم المحمداوي، رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي".

وأضاف: حضر وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد ذلك نصب شهداء المقاومة تخليدا لذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إلى أن البرنامج الأول للوفد البرلماني اللقاء مع مسؤولي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر السفارة، حيث تم استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية.

وأشار رضائي إلى أن الوفد البرلماني سيلتقي رئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع، ورئيس لجنة السياسة الخارجية، لاستعراض ومتابعة آخر مستجدات العلاقات بين البلدين.

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