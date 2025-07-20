إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على بدء المحادثات النووية

أكدت مصادر مطلعة أن طهران والترويكا الأوروبية توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإجراء محادثات حول القضية النووية الإيرانية.

ويجري حالياً النقاش حول تحديد موعد ومكان هذه المحادثات، حيث لم يتم بعد اختيار البلد الذي ستُعقد فيه الجولة القادمة.

وكانت طهران تدرس طلب الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات المفروضة عليها.

ومن المتوقع أن تُعقد هذه المحادثات على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث.

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