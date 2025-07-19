أمين الأمن القومي الإيراني: الحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة مصلحة مشتركة للجميع

ووفقا لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد بحث ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان،و أمين مجلس الأمن القومي في أرمينيا،أرمن غريغوريان، في اتصال هاتفي يوم السبت، القضايا الإقليمية والثنائية.

واثناء هذه المحادثة الهاتفية، قدّم أرمن غريغوريان تقريرا عن آخر مستجدات المفاوضات مع الطرف الأذربيجاني، وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف أرمينيا بشأن الممرات الإقليمية.

من جانبه، ثمّن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني موقف أرمينيا في إدانة الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية،مؤكدا على أن سياسة الجمهورية الإسلامية لا تزال تتمثل في الحفاظ على الاستقرارالجيوسياسي في المنطقة وعدم تغييره، وترى في ذلك مصلحة لجميع الأطراف الإقليمية.

هذا وأكد الجانبان خلال هذه المحادثة الهاتفية على تعزيز العلاقات، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.

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