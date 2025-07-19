معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ

أعلن السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي الجمعة أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وروسيا، دخلت رسمياً حيز التنفيذ.

وقال جلالي لوكالة سبوتنيك الروسية إن المعاهدة أصبحت مُلزمة بالفعل، مشيراً إلى أن إيران أبلغت روسيا، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة.

كما أوضح أنه تم التصديق على المعاهدة من قبل غرفتي البرلمان الروسي، ووقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما صادق عليها البرلمان الإيراني، ووافق عليها مجلس صيانة الدستور، وأصدرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كقانون.

كذلك أضاف: لذا، فإن المعاهدة باتت تأخذ شكل قانون في كلا البلدين، وبطبيعة الحال أصبحت سارية المفعول.

يذكر أن بوتين وبزشكيان وقعا المعاهدة بالعاصمة الروسية موسكو، في 17 يناير الفائت. ووقع بوتين قانون التصديق عليها في 21 أبريل الماضي.

ووقعت روسيا وإيران المعاهدة لتوطيد العلاقة بينهما، لا سيّما في مجال التعاون العسكري.

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