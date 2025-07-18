اليونسكو تدين الاستهداف الصهيوني لمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني

وفي بيان أصدرته اليوم أمانة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اغتيال موظفي الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الشهيدين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي، على يد الكيان الإسرائيلي، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الأمر.

وأكدت المديرة العامة لليونسكو على ضرورة حماية البنى التحتية الإعلامية باعتبارها أهدافًا مدنية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت إلى الالتزام بأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية العاملين في وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة.

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