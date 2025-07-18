عراقجي ينتقد بشدة أوروبا: التخلي عن سياسة التهديد شرط لأي دور في المفاوضات النووية

وكتب وزير الخارجية الايراني على حسابه علی منصة ایکس: أجريت الليلة الماضية مؤتمرا مشتركا عبر الفيديو مع الدول الاوربية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا المعروفة باسم E3 ) ومنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حيث ذكرت بوضوح النقاط التالية:

كانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين، وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي. وكانت أمريكا هي التي انسحبت من طاولة المفاوضات في يونيو/حزيران من هذا العام، واختارت بدلاً من ذلك الخيار العسكري وليس إيران.

لن تكون أي جولة جديدة من المفاوضات ممكنة إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعدًا لاتفاق نووي عادل ومتوازن وعلى أساس المصالح المتبادلة.

وإذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث أن يلعبوا دوراً، فعليهم التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسة التهديد والضغط البالیة، بما في ذلك التهديد بتطبيق آلية "سناب باك"، التي تفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني.

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